17.02 08:56 MIGnews.com

Турецкий гамбит

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В первом матче 1/16 Лиги Европы, чемпион Израиля, Ха-Поэль Беер Шева принимала чемпиона Турции, Бешикташ. В своем последнем матче в Европе турки проиграли в Киеве 0:6 местному Динамо, но это было осенью. В этом поединке силы также были неравны.Игроки Бешикташа быстрее передвигались по полю, играли острее и предельно внимательно в обороне. Хозяева поля так и не смогли наладить комбинационную игру, а их обычно крепкая оборона наделала много ошибок. Особенно обидно пропустить гол на 3 добавленной минуте.В результате победа гостей 3:1 и в ответной встрече в Стамбуле только чудо может спасти израильский клуб от вылета. Чудеса конечно случаются, но стадион Бешикташа не самое лучшее место для этого.