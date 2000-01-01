Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Турецкий гамбит | Фото: AFP17.02 08:56   MIGnews.com

Турецкий гамбит

В первом матче 1/16 Лиги Европы, чемпион Израиля, Ха-Поэль Беер Шева принимала чемпиона Турции, Бешикташ. В своем последнем матче в Европе турки проиграли в Киеве 0:6 местному Динамо, но это было осенью. В этом поединке силы также были неравны.

Игроки Бешикташа быстрее передвигались по полю, играли острее и предельно внимательно в обороне. Хозяева поля так и не смогли наладить комбинационную игру, а их обычно крепкая оборона наделала много ошибок. Особенно обидно пропустить гол на 3 добавленной минуте.

В результате победа гостей 3:1 и в ответной встрече в Стамбуле только чудо может спасти израильский клуб от вылета. Чудеса конечно случаются, но стадион Бешикташа не самое лучшее место для этого.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:40
Израильтяне могут попрощаться с Cofix по 5 шекелей
09:39
Америка сказала палестинцам: ООН вам не поможет
08:50
Министр Кац угрожает превентивным ударом по Ливану
08:28
Германия: Поселения могут стать началом войны
08:04
Кубок Израиля у Маккаби
07:55
Польша экстрадировала в США израильтянина-наркокурьера
07:55
Трамп: молчать! Я меньше всего антисемит
07:37
Израиль: дожди прошли, холода усиливаются
07:11
ЕС введет уголовную ответственность за "джихад-туризм"
06:48
Bloomberg: российским СМИ запретили хвалить Трампа
04:58
Китайцы установили рекорд Гиннеса беспилотниками  
04:24
Новая Зеландия оказалась седьмым континентом
02:37
Роскосмос поможет французам в изучении Меркурия
01:25
Девушка потеряла память, а парень покорил ее сердце
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus