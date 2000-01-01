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Кубок Израиля у Маккаби | Фото: Thinkstock17.02 08:04   MIGnews.com

Кубок Израиля у Маккаби

В финале Кубка Израиля по баскетболу Ха-Поэль Иерусалим принимал на своей Арене Маккаби Тель-Авив. И впервые, за многие годы, именно хозяева поля считались фаворитами.

Столичный клуб успешно играет в Европе и показывает хороший стабильный баскетбол во внутреннем чемпионате. Всего этого не скажешь об игре Маккаби в этом сезоне, но когда речь идет о решающих матчах этот клуб редко проигрывает. Им хватило хорошей игры в четвертой, последней четверти, чтобы добыть победу.

Ха-Поэль, казалось бы, контролировал игру и все время был впереди соперника на несколько очков. Но как только гости прибавили в обороне и вырвались вперед, хозяева подняли руки. Они оказались не готовы к такому повороту событий и сдались в последней четверти без боя.

Победа Маккаби 82:68, Кубок уезжает в Тель-Авив, а игроки Маккаби доказывают, что в Израиле они всегда фавориты.
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