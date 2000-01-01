17.01 07:30 MIGnews.com
Третья подряд победа Маккаби
В 20 туре баскетбольной Евролиги Маккаби Тель-Авив одолел Милан 69:63. Это был непростой матч, тактическое соперничество двух тренеров и отличная игра в защите обеих команд.
Итальянская команда под руководством Мессины вела в счете большую часть времени. Только в последней четверти израильским баскетболистам удалось догнать соперника и на последних минутах вырвать победу.
Защита обеих команд была лучше атаки и при такой игре цена каждой ошибки особенно высока. Хозяева паркета при неистовой поддержке болельщиков заставили соперника ошибаться больше.
Третья подряд победа Маккаби и 14 в этом сезоне Евролиги.
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