Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Как накачать бицепс дома | Фото:16.09 15:27   MIGnews.com

Как накачать бицепс дома

У профессиональных спортсменов имеется немалый арсенал важных методик и секретов, направленных на создание и поддержание красивого и стройного тела. Для тех, кто также принял решение заняться спортом и создать рельефное тело, ниже представленные основные советы, которые помогут новичкам.

Применение турника

Каждый мужчина знает о необходимости правильной прокачки бицепса, однако не все в курсе, как правильно это сделать, дабы получить великолепный итоговый результат и не навредить здоровью. Турник представляет собой спортивный достаточно востребованный снаряд, который пользуется популярностью у большинства молодых людей.

Однако, крайне важно во время его применения соблюдать все необходимые правила и профессиональные навыки. Ведь только в этом случае можно достигнуть максимальной эффективности от упражнений. Прежде всего, о чем не стоит забывать, так это о том, что показатель нагрузки напрямую зависит непосредственно от расстояния между руками.

Оптимальным вариантом будет именно двадцать сантиметров. Во время первого выполнения упражнения нужно осуществить максимальное количество подтягиваний. По истечении одной – двух минут, следует приступить к следующим подтягиваниям, однако их количество необходимо разделить в два раза.

Третий заход должен выполняться через три минуты, а количество подтягиваний должно быть равным количеству первого захода. Четвертый раз – по истечении одной минуты, а количество раз – соответственно второму заходу.

Использование гантелей

Этот инвентарь является не менее популярным, который активно применяется не только в спортивном зале, но и в домашних условиях. С их помощью можно хорошенько прокачать бицепс, при этом не навредив собственному здоровью.

Преимуществом подобных тренировок является то, что гантели дают возможность работать исключительно с определенной мышечной группой. С помощью этого инвентаря выполняется разгибание и сгибание рук, при этом человек обязательно должен находиться в положении стоя. Также важно соблюдать ровный угол непосредственного сгиба.

Кроме этого может также выполняться подъем гантелей, когда тело находится в сидячем положении. Для этого необходимо занять стойкое и ровное положение, усевшись на скамью, отвести в сторону плечо. При этом инвентарь должен располагаться напротив предплечья.

После этого начинается выполнение прокачки бицепса. В этом случае также важно осуществить несколько подходов. Упражнения выполняются в поочередном порядке, то есть вначале работает правая рука, а потом только левая. Некоторые спортсмены прибегают к помощи специальных добавок для улучшения результата, купленные в магазинах спортивной фармакологии.

Отжимание от пола

Данное упражнение позволяет максимально нагрузить бицепс. Выполнять его можно даже в домашних условиях в течении всего дня. Для его выполнения необходимо принять упор лежа и сделать область спины максимально ровной.

При этом важно соблюдать правильный дыхательный процесс. Что касается количества раз отжиманий, то по сути оно неограниченно. Оно может быть абсолютно любым и зависеть от выносливости спортсмена.

Штанговый подъем

Этот спортивный инвентарь применяется для осуществления упражнений, непосредственно на стадии мышечного развития. Также формировании адаптации самого организма к силовым интенсивным нагрузкам.

Если организм человека не подготовлен, то в таком случае, можно обзавестись ушибами, травмами и растяжениями. Сами упражнения могут осуществляться как в сидячем, так, собственно, и стоячем положении.

При этом может применяться обычный и обратный хват. При этом крайне важно удерживать спину максимально ровной, а также фиксировать необходимое усилие. Что касается количества необходимых повторов, то они находятся в диапазоне от шести до десяти подходов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:40
Басков выложил пророческое видео с Заворотнюк
15:10
Гонконг: задержаны 89 участников протестов
14:41
Индекс фондовой биржи Саудовской Аравии рухнул
14:39
Летчики столкнувшихся самолетов заплатят за ремонт
14:35
Кахоль Лаван "сотрет" Аводу
14:15
Только Нетаниягу – лидер, которому равных нет
14:06
Подсчитано сколько не доплачивают женщинам в Голливуде
14:00
Тиби – Смотричу: Мерзкий расист, ты и твоя жена – мусор!  
13:55
На этот раз выбирайте себя и национальный интерес!
13:43
В Израиле появился "умный пляж"
13:39
День выборов: бесплатные поездки на маршрутах Эгед
13:31
Дизайнер Флорес случайно оголил телеведущую
13:23
Что случилось, когда в студии столкнулись Барак и Смотрич  
13:17
Только Либерман остановит "государство Галахи"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus