16.06 11:11 MIGnews.com

Почесал нос и врезался в стену. Причины аварии Криса Фрума

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Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд рассказал о подробностях инцидента, в котором получил серьезные травмы известный велогонщик Крис Фрум. Спортсмен, участвовавший в многодневке "Критурием Дофине", врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько ребер.«Он был внизу спуска и убрал руки с руля, чтобы почесать нос. В этот момент из-за сильного порыва ветра он потерял контроль над передним колесом. Крис врезался в стену на скорости примерно в 60 км/час. У него очень серьезные переломы», – сообщает Брэйлсфорд Sky Sports.Как сообщалось ранее, Криса Фрума на вертолете транспортировали в клинику Сент-Этьенна, где и была проведена операция. Сам 34-летний велогонщик в ближайшие дни останется в отделении реанимации и интенсивной терапии.Отметим, что британец Фрум – четырехкратный победитель "Тур де Франс", победитель "Джиро д'Италия" и "Вуэльты Испании", двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в индивидуальной гонке. Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд уже подтвердил, что Крис Фрум не сможет выступить на ближайшем "Тур де Франс".Сейчас спортсмен идет на поправку. Недавно он поблагодарил всех, кто отправил ему письма с пожеланиями о скорейшем выздоровлении, приложив свежее фото на больничной койке.