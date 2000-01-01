16.05 13:11 MIGnews.com

Маккаби вновь меняет тренера

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За тур до окончания регулярного чемпионата Израиля по баскетболу, руководство Маккаби Тель-Авив приняло решение поменять тренера. Уже пятого в этом сезоне. Латвийский специалист Багацкис не только не смог вывести именитый клуб из кризиса, но и при нем ситуация стала критической.Маккаби бесславно вылетела из европейских турниров, во внутреннем чемпионате с трудом удержала четвертое место перед стадией плей офф, которое дает преимущество домашней встречи. Есть реальная угроза, что Маккаби третий год подряд не сможет завоевать золото чемпионата Израиля.Арик Шибак призван спасти честь израильского баскетбольного гранда. В прошлом сезоне он как раз победил в Лиге вместе с Маккаб из Ришон ле Циона.