Глава союза биатлонистов брал взятки проститутками и турами
Бывшего главу Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга обвиняют в пособничистве с допингом российским биатлонистам.
Предполагается, что глава IBU(Международного союза биатлонистов) за сокрытие факта употребления российскими спортсменами допинга, брал плату, помимо прочего, в услугах проституток и бесплатных охотничьих турах по России.
Генеральная прокуратура Австрии открыла дело против Бессеберга и бывшего генерального секретаря организации Николь Реш после опубликованных Международным антидопинговым агентством докладов, в которых сообщалось о коррцпционных схемах руководства.
"Мы исходим из того, что сумма обещанной или принятой взятки за покрытие допинга составила 300 тысяч евро", - сообщил DW главный прокурор Кондрат Кметик.
Сообщается, что с 2011 года руководство скрыло 65 случаев употребления допинга.