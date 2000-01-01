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Фото: pyeongchang2018.com 16.04 21:39   MIGnews.com

Глава союза биатлонистов брал взятки проститутками и турами

Бывшего главу Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга обвиняют в пособничистве с допингом российским биатлонистам.

Предполагается, что глава IBU(Международного союза биатлонистов) за сокрытие факта употребления российскими спортсменами допинга, брал плату, помимо прочего, в услугах проституток и бесплатных охотничьих турах по России.

Генеральная прокуратура Австрии открыла дело против Бессеберга и бывшего генерального секретаря организации Николь Реш после опубликованных Международным антидопинговым агентством докладов, в которых сообщалось о коррцпционных схемах руководства.

"Мы исходим из того, что сумма обещанной или принятой взятки за покрытие допинга составила 300 тысяч евро", - сообщил DW главный прокурор Кондрат Кметик.

Сообщается, что с 2011 года руководство скрыло 65 случаев употребления допинга.
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