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Маккаби наХимкичила | Фото: Pixabay16.03 08:36   MIGnews.com

Маккаби наХимкичила

Маккаби Тель-Авив проиграла, возможно, главный матч сезона.

Израильский клуб уступил подмосковным Химкам 91:94 в 26 туре баскетбольной Евролиги. Этот поединок был важен обеим командам, так как в случае победы, каждая из них практически гарантировала себе попадание в заветную восьмерку сильнейших и продолжение борьбы в главном баскетбольном турнире Европы.

Маккаби уже обыграла соперника на выезде и должна была побеждать дома, тем более, что Химки находятся далеко не в лучшей спортивной форме. А лидер команды, Швед, только вернулся после травмы.

Однако Маккаби вновь разочаровала болельщиков. Начало матча хозяева откровенно провалили. Позже, с огромным трудом, Маккаби удалось выровнять игру. Последняя четверть шла очко в очко, обе команды допускали огромное количество ошибок. И все же в самые критические моменты игры, на последних секундах, именно баскетболисты Маккаби допустили непростительные ляпы, как в атаке, так и в обороне.

В итоге, обидный проигрыш, и европейский сезон израильского клуба может закончиться намного раньше, чем рассчитывали болельщики и руководство команды.
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