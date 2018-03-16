Германия не поддерживает бойкот ЧМ в РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже ранее призывала ЕС поддерживать отношения с российской стороной, несмотря на инцидент со Скрипалями.
Ранее, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что ситуация с отравлением может повлиять на участие Великобритании в предстоящем чемпионате мира по футболу. В МИД уточнили, что эти слова касались политиков, а не английских футболистов.
В случае бойкота турнира стране грозит штраф и автоматический пропуск следующего чемпионата мира. Англия была одним из претендентов на проведение чемпионата мира 2018 года, пишет Росбалт.