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Германия не поддерживает бойкот ЧМ в РФ 16.03 04:13   MIGnews.com

Германия не поддерживает бойкот ЧМ в РФ

Германия и Европа не намерены бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года в России по причине отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже ранее призывала ЕС поддерживать отношения с российской стороной, несмотря на инцидент со Скрипалями.

Ранее, министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что ситуация с отравлением может повлиять на участие Великобритании в предстоящем чемпионате мира по футболу. В МИД уточнили, что эти слова касались политиков, а не английских футболистов.

В случае бойкота турнира стране грозит штраф и автоматический пропуск следующего чемпионата мира. Англия была одним из претендентов на проведение чемпионата мира 2018 года, пишет Росбалт.

Напомним Mignews.ru сообщал, Английская Футбольная ассоциация (The FA) не поддерживает бойкот чемпионата мира 2018 года в России. Да и официальных "команд" о бойкоте не поступало.
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