Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com
Холон выгрывает Кубок Израиля по баскеболу | Фото: Thinkstock16.02 08:19   MIGnews.com

Холон выгрывает Кубок Израиля по баскеболу

Сенсацией завершился финал Кубка Израиля по баскетболу. Ха-Поэль Холон обыграл со счетом 86:84 Маккаби Тель-Авив и второй раз в своей истории завоевал этот престижный трофей.

Восемь лет подряд Маккаби выигрывал Кубок, но в этом сезоне Ха-Поэль Холон составил серьезную конкуренцию именитому сопернику как во внутреннем чемпионате, так и в Кубке. В полуфинале Холон одолел чемпионов из Иерусалима, а в финале дал настоящ й бой Маккаби.

Матч получился очень упорным, игра шла очко в очко и в конце именно игроки Холона оказались удачливее и заслуженно победили. Интересно, что главным тренером Холона является Шамир, бывший помощник тренера в Маккаби, а одним из лучших игроков - Пнини, бывший капитан Маккаби, от услуг которого бывший клуб отказался в межсезонье.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:57
Раковые гены могут передаваться женщинам по отцовской линии
09:29
Заключенным-хамасовцам запретили свидания с родственниками
08:51
Нетаниягу вылетел в Германию
08:31
ХАМАС осудил санкции США в отношении группировки
06:25
СМИ: курды и власти Сирии договорились о вводе войск в Африн
05:39
Путин и Абдалла II отметят 55-летие сотрудничества
04:11
Продолжение "Игры престолов" переносится еще на один год
03:34
На МКС впервые в истории сыграли в бадминтон
02:22
Ученые: после смерти некоторые гены остаются активными
01:46
За 2017 год в России предотвратили 24 теракта
23:34
В Швеции задержали бездомного миллионера
22:38
В Австралии политикам запретят заниматься сексом с коллегами
21:57
7 мирных жителей пострадало при обстреле в Дамаске
21:35
Венгрия обвинила Сороса в попытке заселить Европу арабами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus