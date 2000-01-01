16.02 08:19 MIGnews.com

Холон выгрывает Кубок Израиля по баскеболу

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Сенсацией завершился финал Кубка Израиля по баскетболу. Ха-Поэль Холон обыграл со счетом 86:84 Маккаби Тель-Авив и второй раз в своей истории завоевал этот престижный трофей.Восемь лет подряд Маккаби выигрывал Кубок, но в этом сезоне Ха-Поэль Холон составил серьезную конкуренцию именитому сопернику как во внутреннем чемпионате, так и в Кубке. В полуфинале Холон одолел чемпионов из Иерусалима, а в финале дал настоящ й бой Маккаби.Матч получился очень упорным, игра шла очко в очко и в конце именно игроки Холона оказались удачливее и заслуженно победили. Интересно, что главным тренером Холона является Шамир, бывший помощник тренера в Маккаби, а одним из лучших игроков - Пнини, бывший капитан Маккаби, от услуг которого бывший клуб отказался в межсезонье.