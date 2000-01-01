16.02 16:52 MIGnews.com

Фигурист-репатриант принес Израилю серебро на льду

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильский фигурист Алексей Быченко произвел настоящий фурор на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.Его безупречное выступление в короткой программе командных соревнований под "Хава Нагилу" было оценено в 80,69 балла.За номер выступление фигурист был награжден не только шквалом оваций зрителей, но и серебряной медалью, благодаря чему сборная Еврейского государства закрепилась на восьмом месте – Быченко получил 9 из 13 баллов, которые сборная получила в целом.В Израиль 30-летний спортсмен репатриировался в 2010 году, до чего выступал под флагом Украины.Второй израильский фигурист Даниэль Самохин со своим номером под композицию L'immensità в исполнении Il Volo, хоть и прошел в финал, но призовое место завоевать не сумел.