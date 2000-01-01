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Фигурист-репатриант принес Израилю серебро на льду 16.02 16:52   MIGnews.com

Фигурист-репатриант принес Израилю серебро на льду

Израильский фигурист Алексей Быченко произвел настоящий фурор на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.


Его безупречное выступление в короткой программе командных соревнований под "Хава Нагилу" было оценено в 80,69 балла.

За номер выступление фигурист был награжден не только шквалом оваций зрителей, но и серебряной медалью, благодаря чему сборная Еврейского государства закрепилась на восьмом месте – Быченко получил 9 из 13 баллов, которые сборная получила в целом.

В Израиль 30-летний спортсмен репатриировался в 2010 году, до чего выступал под флагом Украины.

Второй израильский фигурист Даниэль Самохин со своим номером под композицию L'immensità в исполнении Il Volo, хоть и прошел в финал, но призовое место завоевать не сумел.
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