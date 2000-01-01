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Названо условие для допуска россиян к Олимпиаде-2020 | Фото:15.12 23:30   MIGnews.com

Названо условие для допуска россиян к Олимпиаде-2020

Президент международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу назвал условие для допуска россиян к Олимпиаде-2020.

Об этом сообщает Independent.

"Я не собираюсь рисковать или ставить под угрозу карьеру чистых спортсменов, которые посвятили минимум половину своей молодой жизни тому, чтобы достичь этой точки – Олимпиады", – сказал он.

Коу отметил, что россияне будут допущены к Олимпиаде только в том случае, если он будет на 100% уверен в их "чистоте".

Более того, спортсменам придется доказать, что они вместе с тренерами не замешаны в манипулировании и удалении данных Московской антидопинговой лаборатории.

На такие меры в IAAF пошли после того, как спортсменов из России отстранили от соревнований на четыре года из-за нарушения антидопингового законодательства и манипуляций с данными проб в Московском антидопинговом центре.


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