15.11 07:28 MIGnews.com

Маккаби громит Европу

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Маккаби Тель-Авив разгромила Басконию 113:83 в рамках очередного тура баскетбольной Евролиги.Одна из самых громких побед израильского клуба за последние годы. К тому же, в Испании, где Маккаби не выигрывала последние пять лет. И нельзя забывать, что лучший баскетболист Маккаби, Омер Каспи, не играл из-за травмы.У израильтян получалось буквально все. Практически каждая атака заканчивалась точным броском в кольцо соперника, даже трехочковые заходили с сумасшедшим процентом попадания. Защита сыграла не менее удачно, испанцы быстро сникли и сдались без боя. Разница в счете могла быть и большей, но в последней четверти израильтяне позволили себе расслабиться. Пока все очень удачно складывается у Маккаби: нет явного лидера, есть сплоченный коллектив, где все играют на результат.Давно болельщики не получали такого удовольствия от игры своей команды. Это уже шестая подряд победа Маккаби в Евролиге. Будем надеяться, что баскетболисты не вышли рановато на пик своей формы, вся борьба еще впереди.