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Сборная Израиля вновь побеждает 15.10 08:50   MIGnews.com

Сборная Израиля вновь побеждает

Невероятно, но сборная Израиля по футболу выиграла второй матч подряд в Лиге Наций.
Матч со сборной Албании начался с ошибки обороны гостей, которые прозевали доинный пас вратаря израильтян и нападающий Хемед закатил мяч в пустые ворота. После пропущенного гола албанцы активизировались, полностью захватили центр поля, подолгу держали мяч, пытаясь расшатать оборону хозяев поля. Однако защитники сборной Израиля сыграли надежно и пару раз команду выручил вратарь, а в конце матча хозевам ужалосб удвоить результат.
2:0 победа и теперь в решающем матче за выход в плей офф израильтянам нужно будет выстоять в гостевом матче против шотландцев.


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