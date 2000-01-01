15.10 08:50 MIGnews.com

Сборная Израиля вновь побеждает

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Невероятно, но сборная Израиля по футболу выиграла второй матч подряд в Лиге Наций.Матч со сборной Албании начался с ошибки обороны гостей, которые прозевали доинный пас вратаря израильтян и нападающий Хемед закатил мяч в пустые ворота. После пропущенного гола албанцы активизировались, полностью захватили центр поля, подолгу держали мяч, пытаясь расшатать оборону хозяев поля. Однако защитники сборной Израиля сыграли надежно и пару раз команду выручил вратарь, а в конце матча хозевам ужалосб удвоить результат.2:0 победа и теперь в решающем матче за выход в плей офф израильтянам нужно будет выстоять в гостевом матче против шотландцев.