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Баскетбольная команда в Канаде выпустила линию хиджабов | Фото:15.09 17:30   MIGnews.com

Баскетбольная команда в Канаде выпустила линию хиджабов

Баскетбольная команда Toronto Raptors выпустит новую линию фирменных хиджабов, для того, чтобы стать более открытыми для поклонников всех культур.

Компания-учредитель команды, Maple Leaf Sports & Entertainment, представила хиджабы Nike Pro, украшенные логотипом команды. Raptors заявили, что они - первая команда НБА, которая предложила спортивный хиджаб для женщин-мусульман. Старший директор по маркетингу MLSE Джерри Фергюсон сообщил, что их вдохновили участницы местной организацией, известной как Bijrs Hijabs. Женщины регулярно играют в баскетбол на общественном корте, связанном с командой.

"Одна из вещей, которые нас очень интересуют, - это не просто говорить об инклюзивности и доступности, а найти способы вывода продуктов и идей на рынок, которые на самом деле это доказывают", - сказал Фергюсон.

В последние годы Международная федерация баскетбола и ФИФА сняли запреты на использование хиджабов.

Мустафа Фарук, исполнительный директор Национального совета канадских мусульман, признал, что вопрос о хиджабе в спорте доказал существующий культурный раскол. "Мне трудно это понять", - сказал Фарук. "Одна из прекрасных вещей в спорте - то, что каждый может играть. То, что… каждый должен получить шанс, - это такая прекрасная вещь, поэтому мы благодарим Raptors за этот шаг".


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