15.01 07:36 MIGnews.com

Барселона проигрывает в Израиле

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Маккаби Тель-Авив одержала победу над испанской Барселоной 92:85 в 19 туре отборочного этапа баскетбольной Евролиги.Это была настоящая схватка между командой, которая практически не проигрывает на своем паркете, и лидером Евролиги. У Маккаби отсутствовали несколько травмированных игроков, но израильские болельщики, которые выкупили все билеты задолго до игры, требовали только победы.Матч складывался нервно, преимущество переходило от одной команды к другой. Израильтяне боролись за каждый мяч, игра в защите заслуживала любых комплиментов. В начале последней четверти казалось, что игра сделана: преимущество хозяев достигло 12 очков, но Барселона не собиралась сдаваться и ей удалось сократить разрыв до 3 очков. И все же концовка встречи была за Маккаби, в атаке они оказались точнее соперника.Очень важная победа израильского чемпиона. У Маккаби 13 побед и только 6 поражений и 100% результат в домашних встречах