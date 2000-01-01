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Израильская команда впервые примет участие в Тур де Франс | Фото:14.12 08:13   MIGnews.com

Израильская команда впервые примет участие в Тур де Франс

Израильская Академия Велоспорта (ICA) объявила о партнерстве с Start-Up Nation Central, некоммерческой организацией в Тель-Авиве, которая связывает международные компании с израильскими инновациями. Команда "Нация стартапов Израиля" примет участие во всех главных соревнованиях Мирового тура, в том числе, впервые за всю историю Израиля, в гонке Тур де Франс.

Участие в Тур де Франс представляет собой значительный прогресс, достигнутый МКА за пять лет. В 2018 и 2019 годах команда выступила в своем первом Гранд-туре - Джиро д’Италия, который стартовал в Иерусалиме. В этом же сезоне команда повысила свои гоночные показатели и зафиксировала 29 побед.

"Нация стартапов Израиля" объединяет 30 гонщиков из 16 стран. В команду войдут четыре израильтянина: Итамар Эйнхорн, Омер Гольдштейн, Гай Нив и Гай Сагив. Чтобы принять участие в Мировом туре, команда также подписала контракт с некоторыми из самых опытных гонщиков, включая Андре Грейпеля, Дана Мартина и Дани Наварро. Команда принадлежит израильско-канадскому филантропу Сильвану Адамсу и израильскому бизнесмену Рону Барону.

ICA была основана в декабре 2014 года в Иерусалиме как первая профессиональная команда Израиля по велоспорту. Спортсмены также выступают в роли "послов" страны, демонстрируя видение мира с помощью легкой атлетики.




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