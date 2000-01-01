14.11 13:15 MIGnews.com
WADA смягчила наказание за употребление кокаина и травки
Пойманные на приеме кокаина спортсмены могут рассчитывать на более мягкое наказание согласно новым нормам ВАДА.
Для употребляющих кокаин будут смягчены сроки дисквалификации. Но для этого нужно доказать, что наркотик во внесоревновательный период и не для улучшения спортивных результатов.
Срок дисквалификации таких спортсменов составит 3 месяца, пишет CyclingWeekly
Таким образом, дисквалифицированный на 4 года Международной федерацией хоккея Евгений Морозов не подпал бы под действие данного правила, так как он употреблял кокаин в соревновательный период.
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