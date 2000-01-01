14.10 08:33 MIGnews.com
Достойно! Израильтянин завоевал серебро на ЧМ по гимнастике
В субботу, 12 октября, израильский гимнаст Артем Долгопят завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира по гимнастике в Германии, а также путевку на Олимпиаду-2020.
Издание The Jerusalem Post
сообщает, что это его второе серебро на мировых первенствах. Долгопят был вторым на чемпионате мира в 2017 году в Канаде.
В этот раз золотую медаль получил филиппинец Карлос Юло, получив 15,300 баллов от судей, что на 1/10 больше, чем у Долгопята – 15,200.
Бронзу взял китаец Сяо Жотэн с 14,933 баллами. Россиянин Артур Далалоян получил 14,800 баллов и не вошел в число призеров.
О Долгопяте известно, что ему 22 года. Гимнаст родом из Украины. В Израиле Артем живет с 2009 года, а успешный дебют в качестве израильского спортсмена состоялся на Олимпиаде в Нанкине.
В 2017 году Артем завоевал золото на Кубке мира в Хорватии, и серебро на чемпионат Европы в Румынии.
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