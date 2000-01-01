Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Достойно! Израильтянин завоевал серебро на ЧМ по гимнастике | Фото:14.10 08:33   MIGnews.com

Достойно! Израильтянин завоевал серебро на ЧМ по гимнастике

В субботу, 12 октября, израильский гимнаст Артем Долгопят завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях на чемпионате мира по гимнастике в Германии, а также путевку на Олимпиаду-2020.

Издание The Jerusalem Post сообщает, что это его второе серебро на мировых первенствах. Долгопят был вторым на чемпионате мира в 2017 году в Канаде.

В этот раз золотую медаль получил филиппинец Карлос Юло, получив 15,300 баллов от судей, что на 1/10 больше, чем у Долгопята – 15,200.

Бронзу взял китаец Сяо Жотэн с 14,933 баллами. Россиянин Артур Далалоян получил 14,800 баллов и не вошел в число призеров.

О Долгопяте известно, что ему 22 года. Гимнаст родом из Украины. В Израиле Артем живет с 2009 года, а успешный дебют в качестве израильского спортсмена состоялся на Олимпиаде в Нанкине.

В 2017 году Артем завоевал золото на Кубке мира в Хорватии, и серебро на чемпионат Европы в Румынии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:26
По шиитским боевикам в Ираке нанесли новый авиаудар
09:00
Эрдоган рассказал, чего хочет от сирийских территорий
08:09
Мощная стихия обрушилась на Японию: жертвы, видео
07:47
Антисемитский вандализм в Мичигане: Гитлер на синагоге
07:29
Facebook обвинили в плагиате
07:19
Стрельба в Филадельфии: среди пострадавших - подросток
07:01
Дипскандал с РФ: израильтян призывают "думать дважды"
06:00
Виагра оказалась лекарством от страшных болезней
03:36
Выборы в Польше: правящая партия снова впереди?
01:21
Прорыв в науке: найдены останки древнего "монстра"
00:12
Огромного кашалота выбросило к берегам Англии
23:21
В России пристыдили семью Заворотнюк: прекратите спекуляции
22:30
ЦАХАЛ открыл огонь на границе с Сирией
21:44
Израиль и ХАМАС продвигаются к соглашению?
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus