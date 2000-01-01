14.05 06:35 MIGnews.com

Ха-Поэль Тель-Авив вылетел из вышки

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Один из самых именитых футбольных клубов Израиля вылетел в низшую лигу по итогам сезона.Перед последним туром чемпионата Израиля по футболу 3 команды "претендовали" на две путевки в низший дивизион. Ха-Поэль Ашкелон имел преимущество и обыграв в последнем туре 2:1 одноклубников из Кирьят-Шмоны остался в Высшей лиге. Ха-Поэль Тель-Авив и Ха-Поэль Кфар-Саба в следующем сезоне будут играть в Первой (Национальной) лиге.Тель-Авивский клуб вылетел впервые за 28 лет. Это результат провального управления в последние годы. Хозяева менялись, как перчатки, но никто так и не смог или не захотел финансово стабилизировать ситуацию. В результате в середине сезона над клубом нависла угроза банкротства.Усилиями меценатов и преданных болельщиков удалось избежать этой участи, но для этого пришлось расстаться с тренером и практически всеми игроками основного состава. Команда доигрывала сезон с молодежью и не смогла спастись.