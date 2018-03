15.03 05:13 MIGnews.com

The Football Association отказалась бойкотировать ЧМ в РФ

Английская Футбольная ассоциация (The FA) не поддерживает бойкот чемпионата мира 2018 года в России. Сообщается, что менеджеры на собрании говорили об участии нацкоманды в ЧМ-2018.FA решила разобраться в ситуацию на фоне ухудшения отношений между Великобританией и РФ, хотя официальных "команд" о бойкоте не поступало.Организация готова противостоять призывам бойкотировать турнир, если футбол начнут использовать в качестве политинструмента, пишет Лента со ссылкой на Daily Mail. The Football Association может пересмотреть свою позицию, если британское Министерство иностранных дел предоставит свидетельства того, что в РФ есть риск жизни и здоровью делегации на турнире.Как известно, МИД Британии предостерегал о якобы существующей угрозы роста антибританских настроений в Российской Федерации и советовал британцам быть внимательными.Напомним Mignews.ru сообщал, 14 марта премьер Тереза Мэй заявила, что ни британские чиновники, ни члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира в Россию в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.6 марта сообщалось о возможном бойкоте ЧМ английскими футболистами. Однако журналисты The Telegraph отметили, что команды, представляющие национальные ассоциации, не имеют права покинуть турнир, не сыграв во всех матчах турнира согласно регламенту Международной федерации футбола (ФИФА). Невыполнение данного правила грозит санкциями, вплоть до отстранения от участия в следующем кубке мира.