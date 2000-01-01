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Маккаби обыгрывает ЦСКА вторым составом | Фото:13.12 08:25   MIGnews.com

Маккаби обыгрывает ЦСКА вторым составом

Маккаби Тель-Авив победила московских армейцев 90:80 в рамках 13 тура баскетбольной Евролиги.

Израильтянам 10 лет не удавалось обыграть ЦСКА на своем паркете. И в этом поединке гости были фаворитами, у Маккаби травмированы 4 ведущих игрока и пока руководство клуба не нашло им замены. Но в этом сезоне в израильском клубе есть боеспособный, сплоченный коллектив, который дал бой именитому сопернику.

В первой половине встречи гости были точнее и все время вели в счете. В начале третьей четверти преимущество ЦСКА составляло 11 очков и казалось, что чемпион прошлого года уже не упустит победу. Однако хозяева паркета сыграли прекрасно в обороне и это позволило им провести несколько быстрых контратак и в конце четверти перевес уже у Маккаби 66:64.

Последние минуты игры были очень нервными, сначала Маккаби «убежали» на 8 очков, но гости быстро сравняли счет. И все же защита Маккаби заставила гостей ошибаться и нервы у хозяев поля оказались более крепкими. Заслуженная, волевая победа Маккаби. Перед этой игрой у обеих команд было 8 побед и 4 поражения в Евролиге, так что израильский клуб обходит соперника в турнирной таблице .


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