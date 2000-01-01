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Парень украл мороженое в прямом эфире и незаметно ушел | Фото:14.11 06:03   MIGnews.com

Парень украл мороженое в прямом эфире и незаметно ушел

В американском городе Роли, штат Северная Каролина, зритель заснял на камеру воровство мороженого во время прямой трансляции хоккейного матча. Видео опубликовал в Twitter телеканал Fox Sports South.



Матч состоялся вечером 11 ноября между клубами НХЛ "Каролина Харрикейнс" и "Оттава Сенаторс". Ведущий комментировал события матча, а на заднем плане парень подошел к болельщику "Харрикейнс" и, пока тот с кем-то общался, выхватил у него мороженое.

Юноша съел кусочек из рожка и попытался незаметно поставить мороженое обратно, однако мужчина, у которого он украл десерт, начал оборачиваться по сторонам. Воришка решил просто уйти. Вместе с мороженым.

Видео сразу же стало вирусным. Спортивный сайт The Atlethic пообщался с парнем, и выяснилось, что его зовут Уэстон Дэвис. По его словам, он всего лишь хотел подшутить над своим другом и не думал, что случай привлечет внимание общественности.


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