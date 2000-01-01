Парень украл мороженое в прямом эфире и незаметно ушел

Матч состоялся вечером 11 ноября между клубами НХЛ "Каролина Харрикейнс" и "Оттава Сенаторс". Ведущий комментировал события матча, а на заднем плане парень подошел к болельщику "Харрикейнс" и, пока тот с кем-то общался, выхватил у него мороженое.
Юноша съел кусочек из рожка и попытался незаметно поставить мороженое обратно, однако мужчина, у которого он украл десерт, начал оборачиваться по сторонам. Воришка решил просто уйти. Вместе с мороженым.
Видео сразу же стало вирусным. Спортивный сайт The Atlethic пообщался с парнем, и выяснилось, что его зовут Уэстон Дэвис. По его словам, он всего лишь хотел подшутить над своим другом и не думал, что случай привлечет внимание общественности.