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Фото: pixabay.com - QuinceMedia 14.10 04:31   MIGnews.com

Кенийцы украли почти миллиард долларов на Олимпиаде-2016

Генеральный прокурор Кении Ноордин Хаджи заявил, что семь высокопоставленных кенийских чиновников обвинены в коррупции при организации проведения Олимпийских игр 2016 года.

Среди обвиняемых - бывший министр спорта Хасан Варио и бывший глава Олимпийского комитета Кипхоге Кейно, двукратный олимпийский чемпион. Известно, что почти миллиард американских долларов, предназначенных для спортсменов, были присвоены ими.

"Влияние коррупции и разделения средств, предназначенных для содействия нашим спортсменам и женщинам, оказывает негативное влияние на их способность оптимально функционировать", - сказал Хаджи в своем заявлении, передает ВВС.


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