Кенийцы украли почти миллиард долларов на Олимпиаде-2016
Генеральный прокурор Кении Ноордин Хаджи заявил, что семь высокопоставленных кенийских чиновников обвинены в коррупции при организации проведения Олимпийских игр 2016 года.
Среди обвиняемых - бывший министр спорта Хасан Варио и бывший глава Олимпийского комитета Кипхоге Кейно, двукратный олимпийский чемпион. Известно, что почти миллиард американских долларов, предназначенных для спортсменов, были присвоены ими.
"Влияние коррупции и разделения средств, предназначенных для содействия нашим спортсменам и женщинам, оказывает негативное влияние на их способность оптимально функционировать", - сказал Хаджи в своем заявлении, передает ВВС.