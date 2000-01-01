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Ха-Поэль Беер Шева - чемпион Израиля по футболу | Фото:13.05 09:30   MIGnews.com

Ха-Поэль Беер Шева - чемпион Израиля по футболу

Третий год подряд футбольный клуб, представляющий столицу Негева, выигрывает национальное первенство. Их ближайшие преследователи, столичный Бейтар потерял очки в поединке против Бней Йегуды (3:3) и Беер Шева стала недосягаема для соперников.

Сезон был непростым для южан. Неудачное выступление в Европе, травмы игроков сказались на результатах. Однако, на последнем отрезке чемпионата, команда преобразилась, вышла вперед и уже не дала возможности соперникам приблизиться.

Летом руководству клуба предстоит большая работа. Для того, чтобы остаться наверху и попытаться удачно сыграть в Лиге Чемпионов, нужно поменять половину команды.
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