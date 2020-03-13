14.03 03:37 MIGnews.com
COVID-19 и футбол: Барселона прекращает любую активность
Футбольный клуб "Барселона" прекратила тренировки и любую активность игроков из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Клуб принял этот шаг на фоне заморозки испанской премьер-лиги по причине эпидемии.
Президент клуба Жозеп Бартомеу рассказал о сложившейся ситуации игрокам лично, собрав их для обсуждения.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, клуб действует в соответствии с рекомендациями медицинского персонала и приостанавливает всю деятельность", – сообщили каталонцы.
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