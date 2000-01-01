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Жуков сообщил об угрозе недопуска спортсменов РФ к ОИ-2018 | Фото: Thinkstock13.01 15:47   MIGnews.com

Жуков сообщил об угрозе недопуска спортсменов РФ к ОИ-2018

Президент ОКР Александр Жуков сообщил, что существует угроза того, что российских спортсменов отстранят от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, передает РИА Новости.

Он добавил, что не хотелось бы пока делать прогнозы.

“Я не хочу делать такие прогнозы сейчас, но видите, какая ситуация. Антидопинговые агентства обращаются. Они перед Рио такое же заявление делали”, - заявил Жуков.

По его словам, накануне Олимпиады, “буквально за пару дней до Олимпиады с таким же произволом обратились”.

Глава ОКР отметил, что агентства не принимают решений, но создают фон, оказывают давление.

Национальные антидопинговые организации (NADOs) 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований.
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