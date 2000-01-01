Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Британские футбольные фанаты забросали полицию бутылками | Фото:13.10 01:59   MIGnews.com

Британские футбольные фанаты забросали полицию бутылками

Британские футбольные фанаты на выездном матче в Праге, Чехия, столкнулись с полицией, забросав их бутылками. Десять человек было арестовано. В Праге проходил отборочный матч на Евро-2020.

В 19:00 по местному времени на площади в Старом городе английские фанаты начали кидать в сотрудников правоохранительных органов бутылки. Полиция ответила оглушающими гранатами.

В итоге представители власти окружили около 10 человек, положив их лицом на землю. Все они были задержаны. Один из болельщиков получил незначительные повреждения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:03
Свитер Курта Кобейна продадут за четверть миллиона фунтов
00:57
Кениец пробежал марафон за рекородные два часа
23:48
Туристку оштрафовали за слишком открытый купальник
22:37
Элладская церковь признала ПЦУ: в Москве недовольны
21:50
Исраэль Кац: мы сделаем все, чтобы вернуть Нааму Иссахар
21:28
Германия заморозила поставки оружия для Турции
20:58
Журналистов попросили не терзать семью Заворотнюк
20:26
Исследование: большинство сердечников умирают дома
19:53
Нетаниягу пообещал сделать все, чтобы вернуть Наам Иссахар
18:44
Михайлов прокомментировал болезнь Заворотнюк
18:11
"Творца" антисемитского граффити в Умани уже задержали
17:40
Врачи рассказали, как сохранить здоровье на сидячей работе
16:05
Диетологи подсказали, как избежать болезней почек
15:31
Наступление Турции: названо число жертв среди гражданских
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus