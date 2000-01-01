13.10 01:59 MIGnews.com

Британские футбольные фанаты забросали полицию бутылками

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Британские футбольные фанаты на выездном матче в Праге, Чехия, столкнулись с полицией, забросав их бутылками. Десять человек было арестовано. В Праге проходил отборочный матч на Евро-2020.В 19:00 по местному времени на площади в Старом городе английские фанаты начали кидать в сотрудников правоохранительных органов бутылки. Полиция ответила оглушающими гранатами.В итоге представители власти окружили около 10 человек, положив их лицом на землю. Все они были задержаны. Один из болельщиков получил незначительные повреждения.