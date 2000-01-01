12.10 08:01 MIGnews.com

Израиль выигрывает футбольный матч

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Сборная Израиля обыграла на своем поле Шотландию со счетом 2:1.Когда последнй раз побеждала национальная сборная по футболу уже никто не помнит. Ко второму туру Лиги Наций команда готовилась не в самом лучшем расположении духа. Проигрыш в первом туре албанцам, разгром в товарищеском матче против Северной Ирландии и на команду под руководством австрийца Герцога посыпался шквал критики. Для сборной Израиля Лига Наций одна из немногих возможностей пробиться в финальную стадию Чемпионата Европы. Для таких команд этот турнир и был создан, однако сборная Израиля вновь начала с левой ноги. Для того, чтобы сохранить какие-то шансы, нужно было обыгрывать шотландцев.После первого тайма казалось, что история неудач продолжиться. Израильская сборная ничего особенного не показала, а во время одной из немногих атак шотландцев судья придумал нарушение правил и назначил пенальти. Гости повели 1:0.Во втором тайме израильские футболисты вспомнили, как играть в футбол. Настроение улучшилось, благодаря быстрому голу, плюс судья вернул должок, удалив с поля игрока шотландцев. У хозяев поля было несколько 100% возможностей вырвать победу, но помог защитник гостей, который срезал мяч в свои ворота.Очень важная победа сборной Израиля. В воскреенье команду ожидает не менее важный, и не менее сложный матч против Албании.