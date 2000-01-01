12.10 07:26 MIGnews.com

Маккаби начинает и проигрывает

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Маккаби Тель-Авив проиграл Панатинаикосу 84:89 в первом туре баскетбольной Евролиги.Начинается европейский баскетбольный сезон и ведущие клубы провели свои первые матчи. После того, как иерусалимский Ха-Поэль неожиданно обыграл греческий АЕК в рамках Лиги Чемпионов ФИБА, в Салоники прилетели баскетболисты Маккаби. Команда больше, чем на половину поменяла состав в межсезонье, но сохранила третерский состав. Играть против Панатинаикоса всегда тяжело, а израильскому клубу пришлось справляться без своего ведущего разыгрывающего Парго, который травмирован. Несмотря на это игра была равной на протяжении трех четвертей и только в концовке игры хозяева паркета дожали Маккаби. Поражение Маккаби в первом туре, которое оставляет повод для оптимизма.