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Маккаби начинает и проигрывает 12.10 07:26   MIGnews.com

Маккаби начинает и проигрывает

Маккаби Тель-Авив проиграл Панатинаикосу 84:89 в первом туре баскетбольной Евролиги.
Начинается европейский баскетбольный сезон и ведущие клубы провели свои первые матчи. После того, как иерусалимский Ха-Поэль неожиданно обыграл греческий АЕК в рамках Лиги Чемпионов ФИБА, в Салоники прилетели баскетболисты Маккаби. Команда больше, чем на половину поменяла состав в межсезонье, но сохранила третерский состав. Играть против Панатинаикоса всегда тяжело, а израильскому клубу пришлось справляться без своего ведущего разыгрывающего Парго, который травмирован. Несмотря на это игра была равной на протяжении трех четвертей и только в концовке игры хозяева паркета дожали Маккаби. Поражение Маккаби в первом туре, которое оставляет повод для оптимизма.


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