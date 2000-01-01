12.06 11:03 MIGnews.com

Проиграли и пошли в казино

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Четыре игрока сборной Израиля по футболу подозреваются в нарушении этического кодекса, который подписал каждый футболист. Бирам Кияль, Талеб Таватха, Диан Саба и Айед Хабаши – игроки, которые были замечены в варшавском казино после унизительного проигрыша местной национальной сборной в отборочном турнире к Евро-2020. Если подозрения подтвердятся, то они, вероятно, будут наказаны, возможно, даже будут исключены из национальной команды.Скандал разгорелся после того, как социальные сети распространили фотографию, на которой три легионера запечатлены у входа в казино в отеле Poland Marriott, недалеко от отеля в Варшаве, где остановилась команда. Фотографию получили также руководители футбольной федерации Израиля, включая председателя Шино Зуареца. Хабаши, который не был запечатлен на фотографии, будет вызван на разбирательство вместе с тремя другими, так как есть информация, что он также был в казино. Футболисты утверждают, что находились в отеле Marriott, но не проводили время в казино, а общались со своими родственниками в кафе.Игроки якобы нарушили этический кодекс команды, который был изменен после аналогичного инцидента, произошедшего в 2015 году, когда футболисты отправились в казино в Брюсселе после поражения от Бельгии. Кроме того, четверо футболистов якобы нарушили четкие инструкции главного менеджера команды Вилли Ротенштайнера, который запретил игрокам покидать отель после игры. Между этими двумя случаями есть большая разница: в то время не было никакого этического кодекса, только устные инструкции, на этот раз все закреплено в правилах.Один из провинившихся игроков попросил федерацию не публиковать его изображение, потому что это может повредить его карьере, но вскоре выяснилось, что это уже невозможно.Еще одна интересная деталь: все четверо – представители арабской общины. В стране уже не раз поднимался вопрос: могут ли такие футболисты играть в сборной Израиля и защищать цвета национального флага? Ведь ни флаг, ни гимн, ни само существование Израиля многие из них не признают.