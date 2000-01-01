12.06 08:33 MIGnews.com

Алло, мы ищем таланты

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Сборная Израиля по футболу у себя дома проиграла 0:3 сборной Албании в рамках группового турнира Чемпионата Мира 2018.Чемпионат, на который обе команды не поедут, в нашей группе за путевку в Россию борятся сборные Италии и Испании. Третье место в группе дает надежду на благосклонную жеребьевку уже отборочного цикла Чемпионата Европы 2020. Именно попытаться попасть на этот турнир было задачей нового тренера сборной Израиля. Для этого надо было омолодить состав и наиграть его в международных матчах. В принципе, результат сборная показывала неплохой: проиграв Италии и Испании, остальные матчи наша команда выиграла. В том числе удалось обыграть Албанию на ее поле 3:0, команду, которая отлично проявила себя на последнем Чемпионате Европы. После того поражения, Албания проиграла пять матчей подряд и приехала в Израильс огромным желанием отыграться. И это желание было заметно с первой минуты матча. Чего не скажешь об израильских футболистах...Несмотря на неплохие результаты, сборная играет очень скучно, примитивно. В последнем товарищеском матче против Молдавии, лучшими на поле в составе Израиля был 34 летний Бенаюн и 35 летний Бен Хаим. Их пришлось вернуть в сборную, чтобы хоть как то разбудить остальных молодых звезд, которые получают баснословные деньги в своих клубах и не спешат "ломать ноги" за честь страны. Кстати, матч с Молдавией закончился вничью 1:1, при этом израильтяне сравняли счет на пятой добавленной минуте, благодаря благосклонности судьи.Тренер сказал, что товарищеский матч - это не показатель и на матче с Албанией мы увидем другую сборную. Но увидели мы прямое продолжение матча с Молдавией. Нудная, бездумная игра израильтян, грубые ошибки в обороне и Албания довольно быстро повела в счете.Ворота сборной Израиля защищал 40 летний вратарь, который даже не играет в основе своего клуба. На острие атаки играл полузащитник Заави, который уже забыл, как забивать, даже в своем китайском клубе. Лучший вратарь и нападающий были выкинуты из сборной, после того, как дали интервью израильской газете, в котором раскритиковали действия тренера сборной.После пропущенного мяча израильтяне даже не попытались переломить ход встречи и ближе к концу первого тайма пропустили второй гол. Вратарь, мягко говоря, не спас команду.Было интересно послушать тренера нашей сборной в перерыве. Он заявил, что в принципе доволен игрой своей команды, а два пропущенных мяча были неприятной случайностью. Создавалось впечатление, что игроки издевались над своими болельщиками во время матча, а потом передавали эстафету своему тренеру.На второй тайм израильские футболисты вышли, как будто они ведут в счете 2:0 и самое главное доиграть матч и не пропустить. Тоже не получилось. Албанцы продолжали играть и забивать, израильтяне загорать, не хватало только шезлонгов на поле.В итоге сборная Израиля проиграла 0:3, тем самым, гостеприимно, вернув "должок" сопернику. Третье место в группе мы, видимо, проиграли. Но ничего страшного: скоро к нам в гости приезжает сборная Македониии и мы сможем сразиться за четвертое место.А если серьезно, то всех участников этого позорного матча, я бы лишил места в сборной. Хуже все равно не будет.