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Партнер Роналду по `Ювентусу` заразился коронавирусом | Фото:12.03 10:19   MIGnews.com

Партнер Роналду по "Ювентусу" заразился коронавирусом

Центральный защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани заразился смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

На данный момент никаких симптомов болезни и игрока не проявлялось, сообщает пресс-служба "старой сеньоры".

Сотрудники чемпиона Италии уже предпринимают все необходимые меры для изоляции больного и мониторинга состояния игроков и сотрудников клуба, с которым контактировал защитник.

Ругани выступает в составе "Ювентуса", где также играет и всемирный любимец публики Криштиану Роналду, с 2015 года.


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