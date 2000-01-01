12.03 10:19 MIGnews.com
Партнер Роналду по "Ювентусу" заразился коронавирусом
Центральный защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани заразился смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
На данный момент никаких симптомов болезни и игрока не проявлялось, сообщает пресс-служба "старой сеньоры".
Сотрудники чемпиона Италии уже предпринимают все необходимые меры для изоляции больного и мониторинга состояния игроков и сотрудников клуба, с которым контактировал защитник.
Ругани выступает в составе "Ювентуса", где также играет и всемирный любимец публики Криштиану Роналду, с 2015 года.
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