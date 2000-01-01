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УЕФА отменяет матчи Лиги чемпионов из-за коронавируса | Фото:13.03 07:12   MIGnews.com

УЕФА отменяет матчи Лиги чемпионов из-за коронавируса

Организация УЕФА отменила серию матчей 1/8 финала Лиги чемпионов из-за вспышки коронавируса. Под решение попадают матчи "Манчестер Сити" — "Реал" и "Ювентус" — "Лион", запланированные ранее на 17 марта.

Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тем не менее, новые даты проведения этих матчей пока не назначены. Ранее сообщалось, что из-за контакта с зараженными коронавирусом, состав футбольных клубов "Реал" и "Ювентус" были отправлены на карантин. УЕФА рассматривала вариант с приостановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.


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