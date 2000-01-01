Израильские синхронисты завоевали бронзовые медали
Израильские пловцы в марте добились серьезных результатов. В Париже прошла Мировая серия, где выступала сборная Израиля по синхронному плаванию. Главными фаворитами турнира считались российские спортсменки, БК 1хБет даже открыл линию со ставками на российскую команду и предлагает использовать промокод 1xbet 2020. Однако за неделю до старта Мировой серии главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что ее подопечные пропустят соревнования в Париже из-за распространения коронавируса.
В итоге, первое место на турнире заняли синхронистки из Украины, набрав 94,6 балла. Израильтянки боролись с хозяйками турнира француженками, однако уступили четыре балла. Серебро досталось сборной Франции, а бронзовые медали завоевали израильтянки, получив за свое выступление 84,533 балла.
Интересно, что после этих стартов сборная Израиля не вернулась домой. Чтобы избежать карантина из-за распространения коронавируса, израильтянки отправились в Литву, где будут проводить тренировочный сбор.
Также Израиль добился медалей и в одиночном плавании. Известный израильский пловец Матан Родити отлично выступил на этапе Кубка Европы на открытой воде в Эйлате. Матан оказался одним из самых быстрых на дистанции в десять километров и завоевал бронзовую награду. На протяжении всей дистанции Родити шел в лидирующей группе, но на финише уступил одну секунду россиянину Денису Адееву, который завоевал серебро. Итоговое время Матана – 1 час 52 минуты и 19 секунд. На первую строчку этого заплыва также поднялся представитель России Кирилл Абросимов, показав результат 1.52,09.
Третье место позволило Матану получить олимпийскую лицензию. Теперь этот пловец сможет поехать на Олимпиаду-2020, которая пройдет летом в Токио. Остальные пловцы из Израиля также неплохо показали себя на этой дистанции – Юваль Сафра пришел к финишу шестым, а Идо Галь занял итоговое десятое место.
Всего в этом турнире приняли участие 80 пловцов из двадцати стран. Что касается соревнований среди женщин, то в них Израиль остался без медалей. Ближе всего к подиуму оказалась Ева Фабиан – она финишировала четвертой, уступив Марии Новиковой из России менее двух секунд. Первое место также удалось завоевать представительнице России Валерии Ермаковой, которая финишировала со временем 2.03,03.
Изначально, старты во Франции могли быть вовсе отменены из-за коронавируса. Например, мартовские этапы Гран-при по художественной гимнастике в Испании и Франции весной проводиться не будут. Более того, руководство Международной федерации плавания рассматривает возможность введения трехмесячного моратория на все крупные соревнования. Данное предложение было встречено с опасением, так как такое решение должно быть согласовано с организаторами Олимпийских Игр в Токио. Эксперты 1хБет уверены, что существует большая вероятность, что в мае будет объявлено о переносе Олимпиады (зеркало 1хбет на сегодня можно узнать на сайте betonmobile.ru).