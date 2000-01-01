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Зря испанцы прилетали | Фото:12.03 12:48   MIGnews.com

Зря испанцы прилетали

Руководство баскетбольной Евролиги приняла решение приостановить все матчи. Соответственно матч между Маккаби Тель-Авив и Басконией, который должен был состоятся сегодня, отменен.

Короновирус постепенно замораживает все спортивные соревнования. Розыгрыш баскетбольной Евролиги не стал исключением. В связи с ситуацией в Европе было принято решение приостановить турнир. Несмотря на всеобщий карантин в Израиле, испанская команда получила разрешение прилететь в Тель-Авив, чтобы сыграть сегодня с Маккаби.

Это решение вызвало критику в Израиле, многие опасались визита команды из страны, где ситуация с короновирусом совсем не простая. Но все же испанцы прилетели спецрейсом и отправились напрямую в гостиницу. Решение приостановить все матчи Евролиги отменяет сегодняшний матч.


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