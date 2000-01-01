Коронавирус: владелец Олимпиакоса подцепил опасную инфекцию

Владелец греческого клуба "Олимпиакос" и английского "Ноттингем Форрест" Евангелос Маринакис заразился смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.
Об этом сам же греческий бизнесмен сообщил в социальной сети Instagram.
"Коронавирус поймал и меня, о чем я обязан сообщить обществу. Я принял все необходимые меры и следую инструкции врачей. Советую согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления", — написал Маринакис.
Отметим, менее двух недель назад "Олимпиакос" встречался с лондонским "Арсеналом" в 1/16 Лиги Европы, игру которых Маринакис посещал на стадионе.