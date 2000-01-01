Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: владелец Олимпиакоса подцепил опасную инфекцию | Фото:12.03 16:25   MIGnews.com

Коронавирус: владелец Олимпиакоса подцепил опасную инфекцию

Владелец греческого клуба "Олимпиакос" и английского "Ноттингем Форрест" Евангелос Маринакис заразился смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом сам же греческий бизнесмен сообщил в социальной сети Instagram.

"Коронавирус поймал и меня, о чем я обязан сообщить обществу. Я принял все необходимые меры и следую инструкции врачей. Советую согражданам делать то же самое. Желаю всем быстрого выздоровления", — написал Маринакис.

Отметим, менее двух недель назад "Олимпиакос" встречался с лондонским "Арсеналом" в 1/16 Лиги Европы, игру которых Маринакис посещал на стадионе.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:34
Амир Перец призвал увеличить бюджет для борьбы с эпидемией
17:11
Орли Леви-Абукасис не будет рекомендовать Бенни Ганца
17:04
Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем
16:48
Израиль: из-за коронавируса закрылись 100 отелей
16:43
Индия запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
16:29
В Израиле могут закрыть все образовательные учреждения
16:02
Тысячи сотрудников El Al протестуют под штаб-квартирой
15:55
В Польше задумались над улучшением отношений с Россией
15:38
Коронавирус: Союз учителей Израиля призвал к закрытию школ
15:34
Израиль отзывает тысячи волонтеров из-за рубежа
15:18
Экспорт вооружений Израиля достиг рекордного уровня
15:13
Сирийцы призвали сенаторов принять жесткие меры против Асада
15:03
Израиль опротестовал встречу Лаврова с Исламским джихадом
14:52
Ума Турман сыграет в ремейке израильского сериала
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus