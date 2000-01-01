13.02 03:35 MIGnews.com

В Южной Корее провели "роботоолимпиаду"

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На фоне Олимпиады, на южнокорейском горнолыжном курорте Хвенсон провели соревнования роботов Ski Robot Challenge. Об этом сообщает Yonhapnews.По предварительным данным, организаторами соревнований являются Министерства торговли, промышленности и энергетики, а также Институт по продвижению роботизированной промышленности.Участие в турнире приняли участие 85 роботов, изначально предназначенных для уборки, помощи спортсменам и помощи иностранцам, незнающих корейских язык. Отмечается, что за победу в состязании изобретатели роботов получают приз в размере 10 тыс. долларов.Действия роботов оценивали по их скорости и маневренности, способности спускаться на лыжах."Наши роботы не могу принимать участие в Олимпиаде, так что мы решили провести одновременно с ней собственные игры, чтобы показать всему миру южнокорейские технологии робототехники", - рассказал журналистам организатор мероприятия.