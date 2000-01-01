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Скриншот с видео 13.02 03:35   MIGnews.com

В Южной Корее провели "роботоолимпиаду"

На фоне Олимпиады, на южнокорейском горнолыжном курорте Хвенсон провели соревнования роботов Ski Robot Challenge. Об этом сообщает Yonhapnews.



По предварительным данным, организаторами соревнований являются Министерства торговли, промышленности и энергетики, а также Институт по продвижению роботизированной промышленности.

Участие в турнире приняли участие 85 роботов, изначально предназначенных для уборки, помощи спортсменам и помощи иностранцам, незнающих корейских язык. Отмечается, что за победу в состязании изобретатели роботов получают приз в размере 10 тыс. долларов.

Действия роботов оценивали по их скорости и маневренности, способности спускаться на лыжах.

"Наши роботы не могу принимать участие в Олимпиаде, так что мы решили провести одновременно с ней собственные игры, чтобы показать всему миру южнокорейские технологии робототехники", - рассказал журналистам организатор мероприятия.
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