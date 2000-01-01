12.02 10:11 MIGnews.com

Тяжела ты, шапка мономаха

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В субботу, 11 февраля, состоялись четыре матча чемпионата Израиля по футболу.Лидер чемпионата, Ха-Поэль Беер Шева, принимала аутсайдера из Ашкелона. Совершенно неожиданно, гости дали настоящий бой чемпиону и даже вели в счете по ходу матча. Но не смогли удержать победный счет, точнее не смогли удержать капитана "красных" Барду. Любимец болельщиков в последнее время не часто получает место в основе и в этом матче он вышел на замену, но практически в одиночку добыл победу для своей команды, забив два мяча. 2:1 в пользу Беер Шевы, в последних турах каждое очко дается им с трудом, а в четверг они принимают Бешикташ в Лиге Европы.В других матчах Кирьят Шмона продолжает падение, уступив 0:1 Бней Йегуде. Для северян это четвертое поражение подряд и это после прекрасной серии побед, которые позволили клубу взобраться на четвертое место в лиге. Столичный Бейтар расцвел с новым тренером, легко обыграв Раанану 4:0.Хайфское дерби всегда привлекает внимание множества болельщиков. Чаще всего победу праздновали футболисты Маккаби, но в этом сезоне предсказать, как они сыграют, крайне тяжело. Победы над лидерами сочетаются с потерей очков против аутсайдеров. Ха-Поэль Хайфа усилилась в межсезонье и наконец то стала показывать неплохую игру. Победа 3:0 над Маккаби - одна из самых крупных за всю историю дерби. Под тренером Маккаби стул уже не качается, а практически падает.