13.02 03:44 MIGnews.com

На теннисном кубке в США случайно спели гимн Третьего рейха

The USTA extends a sincere apology to the German Fed Cup team & fans 4 the outdated National Anthem. This mistake will not occur again. pic.twitter.com/4LyG3ACe5u — USTA (@usta) 11 февраля 2017 г.

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Не обошелся без скандала Кубок Федерации по теннису, который проходит в США.В четвертьфинале соревнований, где встретились американка Элисон Риске и немки Андреа Петкович играли гимны двух стран, вместо современного германского гимна артист спел устаревшую "Песнь немцев" - гимн образца Второй мировой войны, который впоследствии был запрещен."Это верх невежества. Никогда в жизни я не испытывала такого проявления неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо со мной происходило. Я думала уйти с корта. На дворе 2017 год. Подобные вещи не должны происходить в США", - заявила Петкович в интервью Deutsche Welle.Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с извинениями в адрес немецкой сборной."USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн. Эта ошибка больше не повторится", – сообщается в микроблоге USTA в Twitter.К слову, встреча завершилась поражением немки со счетом 6:7 (8:10), 2:6.