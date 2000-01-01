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На теннисном кубке в США случайно спели гимн Третьего рейха 13.02 03:44   MIGnews.com

На теннисном кубке в США случайно спели гимн Третьего рейха

Не обошелся без скандала Кубок Федерации по теннису, который проходит в США.

В четвертьфинале соревнований, где встретились американка Элисон Риске и немки Андреа Петкович играли гимны двух стран, вместо современного германского гимна артист спел устаревшую "Песнь немцев" - гимн образца Второй мировой войны, который впоследствии был запрещен.



"Это верх невежества. Никогда в жизни я не испытывала такого проявления неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо со мной происходило. Я думала уйти с корта. На дворе 2017 год. Подобные вещи не должны происходить в США", - заявила Петкович в интервью Deutsche Welle.

Ассоциация тенниса США (USTA) выступила с извинениями в адрес немецкой сборной.




"USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и болельщикам за устаревший национальный гимн. Эта ошибка больше не повторится", – сообщается в микроблоге USTA в Twitter.

К слову, встреча завершилась поражением немки со счетом 6:7 (8:10), 2:6.
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