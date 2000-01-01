12.02 15:21 MIGnews.com

Теннис в ауте

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Женская теннисная сборная Израиля впервые с 1999 года скатилась во 2 лигу Евро-Африканской зоны.Впервые за много лет, сборная Израиля выступала на Кубке Федераций без своей ведущей теннисистки Шахар Пеер. Молодые спортсменки не справились с волнением и уступили не самым сильным соперницам. Камнем преткновения стали решающие, парные встречи, которые были проиграны.В последнем туре израильтянки проиграли сборной Грузии и не смогли отстоять свое право играть в 1 Лиге. Теперь нашими соперницами будут сборные Лихтенштейна и Египта.