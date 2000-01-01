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Футболист из Мальты получил желтую карточку и избил судью | Фото:13.01 07:03   MIGnews.com

Футболист из Мальты получил желтую карточку и избил судью

Футболист мальтийского клуба "Оратой Юс" Антуан Камиллери набросился на судью матча второго дивизиона с кулаками после того, как получил второй желтую карточку за игру. Горе-спортсмен в итоге попал под суд.

Видео опубликовано на YouTube-канале Disclosed News.

Сообщается, что на 90-й минуте встречи против "Саннат Лайонс" Камиллери нарушил правила, жесткого сыграв против соперник, после чего получил желтую карточку - вторую за матч. Однако футболист наотрез отказался покидать поле.

После спора, игрок попытался ударить судью и выхватить у него карточки, но его остановили футболисты из противоборствующей команды. Решившись все-таки покинуть поле, Камиллери напоследок кинулся на ассистента главного арбитра и избил его, дважды ударив судью в лицо. В итоге, его увела полиция и теперь его ждет судебное разбирательство.

Матч не был доигран, хотя до остановки счет был 1:0 в пользу "Саннат Лайонс".




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