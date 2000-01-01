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Кличко нокаутировал Деонтея Уайлдера на тренировке | Фото:13.01 05:36   MIGnews.com

Кличко нокаутировал Деонтея Уайлдера на тренировке

Претендент на чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт продолжил свои нападки действующего чемпиона Деонтея Уайлдера.

Британский боксер рассказал об одном из тренировочных лагерей легендарного украинца Владимира Кличко. На очередную тренировку пришли, на тот момент, малоизвестные Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и сам Уайт.

Кличко-младший, как рассказывает Диллиан, нокаутировал "Бронзового бомбардировщика", после чего Уайлдеру запретили спарринговать с украинцем.

"Я видел, как Владимир Кличко нокаутировал Уайлдера. Деонтей поднял руки вверх. Во время спарринга Уайлдер пытался прессинговать Владимира, старался и сходил с ума. Потом Кличко включил свои ноги. Финт, финт, джеб по корпусу, обманный джеб, хук слева - и Уайлдер сдался. С этим парнем было покончено."

"Нет, это был не нокдаун. Это был тяжелый нокаут. Уайлдера тогда серьезно потрясли. Возможно, именно поэтому команда Деонтея была против того, чтобы он боксировал с Кличко. Владимир работал бы с ним, как с профессионалом, а Уайлдеру никогда не нравилась эта идея."


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