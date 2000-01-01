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Один в поле не воин | Фото:11.10 07:04   MIGnews.com

Один в поле не воин

Сборная Израиля проиграла очередной отборочный матч Чемпионата Европы по футболу. В Вене уступили местной национальной сборной 1:3.

Все матчи сборной Израиля можно описывать под копирку. Оптимизм перед игрой, заверения тренерского штаба, что играть будем на победу. Во время игры, впечатление, что только Заави находится на поле, он забивает свой очередной мяч. Защита израильтян присутствует на поле, но лучше ее бы не было в полном составе. Грубейшие ошибки сводят на нет все усилия команды.

Итог: очередное поражение и даже лучика надежды не видно. Меняется тренерский штаб, меняются игроки, но сборная Израиля продолжает показывать футбол уровня самых слабых команд Европы.


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