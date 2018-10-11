Футболисты Кокорин и Мамаев помещены в СИЗО

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в Москве за нападение высокопоставленного сотрудника Министерства промышленности и торговли, а также на водителя ведущей Ушаковой.
"Оба раскаиваются в содеянном, сообщили, что пили пиво и крепких напитков не употребляли. Наркотики они не употребляют: помимо всего прочего, они профессиональные спортсмены — у них регулярно берут анализы", - приводит Lenta.ru слова секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.
Позже Мамаев выразил свои соболезнования в связи со случившимся:
"Я переживаю, как там теперь моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми — и командой, и потерпевшими и людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили, и довольно жестко".
Тем временем Министерство внутренних дел сообщает, что спортсмены находятся в изоляторе временного содержания и получили стандартный набор постельного белья и питания. Им грозит до 7 лет лишения свободы.