11.06 21:28 MIGnews.com

Скандал в ФК "Маккаби" из-за секса с несовершеннолетними

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Футболистов тель-авивского "Маккаби" вызвали на допрос по делу о сексуальной связи с несовершеннолетними.По данным "Кан Бет", в полицию вызвали двоих игроков.Уточняется, что жалоба поступила в клуб и в школу, где учатся девушки. Предполагается, что футболисты познакомились с ними на мероприятии, после чего были приглашены в дом одной из несовершеннолетних.Также в СМИ появилась информация, будто игроки признались, что вступили в связь с девушками, однако те говорили, что им уже есть 18 лет.В "Маккаби" отказались комментировать ситуацию. По словам некоторых источников, футболистов пригласили в полицию не в качестве подозреваемых, а в качестве свидетелей. Данная информация уточняется.