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Скандал в `Маккаби` из-за секса с несовершеннолетними | Фото:11.06 21:28   MIGnews.com

Скандал в ФК "Маккаби" из-за секса с несовершеннолетними

Футболистов тель-авивского "Маккаби" вызвали на допрос по делу о сексуальной связи с несовершеннолетними.

По данным "Кан Бет", в полицию вызвали двоих игроков.

Уточняется, что жалоба поступила в клуб и в школу, где учатся девушки. Предполагается, что футболисты познакомились с ними на мероприятии, после чего были приглашены в дом одной из несовершеннолетних.

Также в СМИ появилась информация, будто игроки признались, что вступили в связь с девушками, однако те говорили, что им уже есть 18 лет.

В "Маккаби" отказались комментировать ситуацию. По словам некоторых источников, футболистов пригласили в полицию не в качестве подозреваемых, а в качестве свидетелей. Данная информация уточняется.


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