11.06 10:28 MIGnews.com

Польша Израилю не по зубам

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Сборная Израиля по футболу проиграла 0:4 Польше в очередном отборочном матче ЧЕ 2020.После нескольких неплохих результатах в предыдущих матчах создалось впечатление, что наконец то у Израиля есть неплохая национальная сборная, которой вполне по силам сразиться на равных с поляками. Матч в Варшаве все расставил по своим местам.Если в первом тайме израильтянам еще удавалось сдерживать хозяев поля, то во втором оборона гостей развалилась. Грубые ошибки вратаря и защитников сборной Израиля позволили полякам победить, не особо усердствуя. Концовка игры была похожа на избиение младенца. Тем не менее для израильтян еще не все потеряно, они вполне могут побороться за 2-е место в группе. Но для этого они должны научиться зарабатывать очки не только в домашних поединках.