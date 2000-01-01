11.05 20:18 MIGnews.com

Нетаниягу: "Мы продолжаем защищать Израиль"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четверг, 11 мая, приветствовал отсрочку палестинского предложения о приостановлении участия Израиля в Международной футбольной ассоциации (FIFA) из-за деятельности шести команд на территории Иудеи и Самарии."Сегодня мы одержали победу в борьбе за международный статус Израиля, не позволив нанести урон позиции Израиля в организации ФИФА. Я хочу поблагодарить тех, кто работал над этим: министра культуры и спорта Мири Регев, главу футбольной федерации Офера Эйни и министерства, которые я возглавляю, министерство иностранных дел и министерство главы правительство и, в частности, совет национальной безопасности.Это важное достижение. Мы продолжаем защищать Израиль и укреплять его статус в мире", - заявил израильский премьер.