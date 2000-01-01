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Пеле не поедет на ЧМ-2018 - проблемами со здоровьем 11.04 20:47   MIGnews.com

Пеле не поедет на ЧМ-2018 - проблемы со здоровьем

Легенда мирового футбола, 77-летний бразилец Пеле не сможет присутствовать на Чемпионат мира в России. Сообщается, что Эдсон Арантис ду Насименту сейчас поправляет свое здоровье.

По информации Goal, спортсмен до сих пор не отошел от недавней травмы спины. Из-за этой травмы Пеле не смог побывать на презентации кубка Лиги Кариока, послом которой он является.

Как известно, в 2012 году Пеле нужно было хирургическое вмешательство, чтобы решить проблемы с остеохондрозом, но операция дала только осложнения.

Справка. ЧМ-2018 в РФ хотят бойкотировать политики и официальные лица Польши, Австралии, Японии, Швеции и Дании. Церемонию открытия турнира пропустит польский лидер Анджей Дуда.
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