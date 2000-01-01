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Олимпийские игры в Токио могут перенести на год 12.03 08:13   MIGnews.com

Олимпийские игры в Токио могут перенести на год

Источник в национальном Олимпийском комитете Греции сообщил, что при проведении Олимпийских игр-2020 в Токио возможны все сценарии из-за ситуации с коронавирусом.

"Возможен перенос игр на несколько месяцев или на год", - рассказал источник.

Он добавил, что все решения о порядке проведения ОИ-2020 в Токио будут приняты в мае, пишет Bangkokpost.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.


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