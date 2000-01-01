12.03 08:13 MIGnews.com
Олимпийские игры в Токио могут перенести на год
Источник в национальном Олимпийском комитете Греции сообщил, что при проведении Олимпийских игр-2020 в Токио возможны все сценарии из-за ситуации с коронавирусом.
"Возможен перенос игр на несколько месяцев или на год", - рассказал источник.
Он добавил, что все решения о порядке проведения ОИ-2020 в Токио будут приняты в мае, пишет Bangkokpost
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Напомним, что Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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